Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman ironise sur sa situation !

Publié le 18 octobre 2021 à 10h00 par A.M.

Pas épargné depuis le début de saison, Ronald Koeman savoure la victoire contre Valence (3-1) et se réjouit d'avoir quelques jours de tranquillité.

La situation du FC Barcelone n'est pas de tout repos. En effet, après un été très mouvementé et marqué par le départ de Lionel Messi, le club blaugrana a connu un début de saison poussif en terme de résultat. Et Ronald Koeman a été directement impacté puisque son avenir a été remis en question à de nombreuses reprises. Finalement, le technicien néerlandais a été conforté par Joan Laporta. Et après la victoire contre Valence (3-1), Ronald Koeman a affiché son soulagement.

«J'ai deux jours de paix et de tranquillité et je vais en profiter»