Barcelone - Malaise : Koeman fait le point sur la situation de Lenglet !

Publié le 17 octobre 2021 à 1h00 par La rédaction

Depuis le début de saison, Clément Lenglet semble avoir été écarté du onze titulaire du FC Barcelone. Ronald Koeman a donc tenu à faire le point sur la situation de l'international tricolore.

Depuis le début de la saison, Clément Lenglet semble avoir perdu sa place de titulaire dans le onze de Ronald Koeman. L’international tricolore n’a figuré dans l’équipe de départ qu’une seule fois (le 29 août dernier lors de la victoire 2-1 contre Getafe). Depuis, le défenseur de 26 ans n’a joué que cinq petites minutes et sa situation semble alarmante. Par conséquent, l’entraîneur du FC Barcelone a tenu à apporter des précisions sur l’état de l’ancien du FC Séville.

« Il ne joue pas à cause de problèmes techniques »