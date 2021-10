Foot - Barcelone

Barcelone : Ronald Koeman évoque le retour de Sergio Agüero !

Publié le 16 octobre 2021 à 18h20 par La rédaction

Absent depuis le début de la saison en raison d’une blessure au mollet, Sergio Agüero pourrait effectuer ses débuts avec le FC Barcelone face au FC Valence comme Ronald Koeman l’a laissé entendre.