Barcelone : Luis Enrique envoie un énorme message à Gavi !

Publié le 11 octobre 2021 à 23h00 par H.G.

Alors qu’il réalise un début de saison très prometteur, Luis Enrique s’est montré dithyrambique au moment de s’épancher sur le cas de Gavi.

Au milieu d’un début de saison pour le moins délicat avec une neuvième place en Liga et deux défaites en Ligue des champions, le FC Barcelone peut néanmoins contempler une éclaircie, à savoir celle de l’éclosion de ses jeunes éléments. Pedri et Ansu Fati étaient déjà connus, mais c’est surtout Gavi qui se détache ces dernières semaines. En effet, le milieu de 17 ans réalise des performances très intéressantes, et celles-ci lui ont même permis d’être appelé en sélection espagnole par Luis Enrique. Et ce denier ne cache pas être ravi des performances de la jeune pépite du Barça.

« Quelle qualité et quelle force »