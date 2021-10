Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Javier Tebas dresse un constat clair sur le Barça !

Publié le 7 octobre 2021 à 14h00 par H.G.

Alors que beaucoup d’observateurs estiment que le principal problème du FC Barcelone est sa santé économique, Javier Tebas estime que le soucis du club catalan est ailleurs.

Les soucis financiers du FC Barcelone sont connus de tous. En effet, c’est notamment à cause de ces derniers que le club catalan a du se résoudre à voir partir Leo Messi au terme d’un contrat qu’il n’était pas en mesure de prolonger à cause de sa masse salariale. C’est aussi à cause de ces difficultés économiques que le Barça n’a pas été en mesure de dépenser sur le marché des transferts cet été, privilégiant des arrivées libres et le prêt de Luuk de Jong. Le tout, avec une dette chiffrée à 1,35 milliard d’euros comme annoncé par le club au printemps dernier. Seulement voilà, aux yeux de Javier Tebas, la principale inquiétude concernant le FC Barcelone n’est pas sa santé économique, mais bien la crise institutionnelle qui secoue sa direction.

« Le Barça n'est pas si mal »