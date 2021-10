Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Crise, Koeman… Gerard Piqué vide son sac !

Publié le 3 octobre 2021 à 13h30 par B.C.

Alors que le FC Barcelone s'est de nouveau incliné ce samedi, contre l'Atlético de Madrid (2-0), Gerard Piqué s'est prononcé sur la crise que traverse actuellement l'écurie blaugrana.

La crise est profonde au FC Barcelone. Trois jours après l’humiliation sur la pelouse de Benfica (3-0), le club culé s’est de nouveau incliné contre l’Atlético de Madrid (2-0), un résultat logique au vu de la prestation insipide des hommes de Ronald Koeman. Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, le Néerlandais devrait malgré tout rester à son poste si l’on ne croit Joan Laporta, qui a pris la parole avant le choc entre les deux équipes espagnoles. « Il croit en l'équipe et il est vraiment à fond avec le Barça. Il mérite qu'on lui fasse confiance et on le mérite tous. Nous ne sommes pas là depuis très longtemps. Malgré les résultats, Ronald Koeman continuera à entrainer le Barça. Il est sous contrat et on espère qu'on va retrouver le chemin de la victoire, qu'on va jouer comme on le veut. Et je sais qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour y arriver , a lâché ce samedi le président du FC Barcelone. Je demande aux fans de faire confiance au coach. Il le mérite. S'ils ont confiance en cette équipe, et spécialement quand tous nos joueurs seront de retour, ils verront qu'on aura une équipe beaucoup plus compétitive. Comme je vous l'ai dit Ronald Koeman est un culé, c'est un héros du Barça et il veut que ça marche. » Malgré tout, les maux du FC Barcelone sont profonds et la rencontre face à l’Atlético de Madrid a de quoi inquiéter comme l’a souligné Gerard Piqué.

« On pourrait jouer trois heures sans jamais marquer »

Après la nouvelle défaite des Blaugrana sur la pelouse de l’Atlético, Gerard Piqué a pris la parole au micro de Movistar et Barça TV pour réaliser l’autocritique de son équipe, et le défenseur espagnol n’a pas mâché ses mots. « Nous avons bien commencé et nous sommes allés les chercher. Nous avons été courageux. Mais on prend deux buts sur pas grand-chose et nous, on pourrait jouer trois heures sans jamais marquer. C’est difficile. Nous souffrons, je serai honnête avec vous. Il n'y a pas d'autre choix que de continuer à se battre et à travailler. Nous devons nous déconnecter et revenir avec plus de force », explique Gerard Piqué, avant d’ajouter : « Il y a plusieurs problèmes que les gens perçoivent déjà. Vous n'avez pas besoin d'être aveugle pour voir ce qui nous manque, mais malgré cela, je pense que nous nous en remettrons. Beaucoup dans l'équipe n'ont jamais vécu cela auparavant. Mais la relation entre les joueurs est très bonne, les jeunes et les vétérans travaillent ensemble et il y a une volonté de renverser la situation . »

« Nous n'allons pas nous mêler des histoires entre le président et l’entraîneur »