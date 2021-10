Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La bombe de Laporta sur l'avenir de Koeman !

Publié le 3 octobre 2021 à 3h30 par A.M.

Face à la tempête médiatique, Joan Laporta a pourtant annoncé son intention de conserver Ronald Koeman.

Depuis la défaite du FC Barcelone contre Benfica en Ligue des Champions (0-3), l'avenir de Ronald Koeman ne semble plus faire de doutes puisque plusieurs noms circulent déjà pour le remplacer. Et pourtant, dans une vidéo diffusée sur le compte Twitter du Barça, Joan Laporta explique que « Ronald Koeman va rester car il mérite une certaine confiance, parce que c'est un vrai Barcelonais, il vit pour le Barça, c'est une référence. Il faut le dire, il a décidé de s'engager envers le Barça qui était dans une situation très compliquée, que ce soit sur le plan sportif ou institutionnel . » Un sacré retournement de situation que le président du FC Barcelone tente de justifier.

