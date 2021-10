Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Luis Suarez met les choses au clair avec Ronald Koeman !

Publié le 3 octobre 2021 à 9h00 par H.G.

Alors que la célébration de son but contre le FC Barcelone ce samedi soir avec l’Atlético de Madrid a fait réagir en Espagne, Luis Suarez a tenu à mettre les choses au clair au terme de la rencontre.

Parti il y a un an du FC Barcelone pour prendre la direction de l’Atlético de Madrid, Luis Suarez semble avoir gagné au change. En effet, champion la saison dernière en Liga avec les Colchoneros , l’international uruguayen s’est épargné la lourde période de crise que traverse actuellement le club catalan, tout en sachant qu’il évolue sous les ordres d’un Diego Simeone qui le tient en haute estime. Cela n’était pas forcément le cas de Ronald Koeman au Barça qui, à son arrivée sur le banc, ne s’était pas détaché comme un partisan de celui qu’on surnomme El Pistolero . Ce dernier l’a néanmoins fait mentir ce samedi soir en inscrivant le deuxième but de la victoire de l’Atlético de Madrid contre les Blaugrana lors de la huitième journée de Liga, enfonçant ainsi un peu plus le FC Barcelone dans ses doutes.

« S'il veut le prendre à cœur… »