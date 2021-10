Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Agüero, Dembélé... Excellente nouvelle pour Koeman !

Publié le 11 octobre 2021 à 21h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone ne traverse pas un début de saison aisé, le club catalan va pouvoir compter sur des forces supplémentaires prochainement.

Le moins que l’on puisse dire est que ce début de saison n’est pas simple pour le FC Barcelone. Actuellement neuvième au classement de La Liga, le club catalan compte aussi deux défaites 3-0 en deux matchs de Ligue des champions face au Bayern Munich et Benfica. Mais contre toute attente, bien qu’il était annoncé sur la sellette, Ronald Koeman a conservé son poste après avoir été conforté par Joan Laporta juste avant la trêve internationale.

Ousmane Dembélé et Sergio Agüero ont repris l’entraînement

Et visiblement, l’entraineur du Barça va bientôt avoir des armes supplémentaires à disposition pour prouver à sa direction qu’elle a fait le bon choix en le conservant. En effet, absents depuis le début de saison pour cause de blessure, Ousmane Dembélé et Sergio Agüero ont enfin effectué leur retour à l’entraînement ce lundi comme le montrent des clichés diffusés par le FC Barcelone sur les réseaux sociaux. Reste maintenant à savoir à quel moment ils pourront reprendre la compétition, mais il est au moins clair que les deux hommes sont plus que jamais sur le chemin du retour.