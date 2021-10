Foot - PSG

PSG - Malaise : Joan Laporta adresse un gros tacle au PSG !

Publié le 17 octobre 2021 à 23h10 par La rédaction

Alors qu'il a ouvert une Assemblée des délégués pour exposer son plan de redressement du FC Barcelone, Joan Laporta a profité de l'occasion pour envoyer un tacle aux propriétaires du PSG.

Depuis un certain temps maintenant, le PSG et le FC Barcelone sont rivaux. Il faut dire que le transfert de Lionel Messi, après celui de Neymar en 2017 a encore du mal à être digéré côté catalan. Véritable puissance économique en Europe depuis son rachat par Qatar Sports Investments (QSI) en 2011, le PSG ne semble pas être inquiété par sa situation économique au vu de son budget colossal. Alors qu'il ne jouit pas des mêmes avantage au FC Barcelone, Joan Laporta n'a pas hésité à adresser un tacle aux propriétaires du PSG.

«Le Barça n'est pas entre les mains de tiers, d'aucun État ou fonds d'investissement»