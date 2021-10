Foot - PSG

PSG - Malaise : Mauvaise nouvelle à venir pour Pochettino avec Verratti !

Publié le 17 octobre 2021 à 21h10 par H.G.

Élément indispensable du milieu du PSG, Marco Verratti devrait bientôt être suspendu pour un match en Ligue 1 en raison d’une accumulation de cartons.

Marco Verratti est un joueur fabuleux à voir jouer, tout en étant terriblement frustrant. En effet, déjà, l’international italien est malheureusement trop fréquemment sujet aux blessures, chose qui l’a notamment conduit à faire l’impasse sur une partie des matchs du mois de septembre à la suite d’un coup reçu avec la sélection italienne. Plus problématique, et pourtant davantage contrôlable, Marco Verratti reçoit trop souvent des cartons, chose qui le conduit à être suspendu plusieurs fois par an.

Marco Verratti devrait être suspendu contre le LOSC

Et sa première suspension de l’année devrait arriver très prochainement. En effet, en comptant son carton jaune reçu contre Angers ce vendredi soir (victoire 2-1 des Parisiens), Marco Verratti a reçu son troisième carton jaune de la saison en ayant seulement pris part à quatre rencontres de championnat. Et comme le stipule le règlement, trois cartons jaunes reçus en moins de dix journées signifie une suspension. En conséquence, le numéro 6 du PSG se verra bientôt infliger un match de suspension, vraisemblablement contre Lille dans deux semaines et pas contre l’OM dimanche prochain en raison des délais de la commission de discipline.