PSG : Marquinhos envoie des messages forts avant le choc contre Leipzig !

Publié le 17 octobre 2021 à 14h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 17 octobre 2021 à 14h32

Alors que le PSG affrontera le RB Leipzig ce mardi en Ligue des champions, Marquinhos a tenu à mobiliser les troupes ce dimanche.

Le Paris Saint-Germain va devoir confirmer son excellent résultat obtenu contre Manchester City avant la trêve internationale cette semaine. En effet, après une entrée en lice manquée contre le Club Brugge (1-1), Paris s’était rattrapé en s’imposant 2-1 au Parc des Princes contre les hommes entrainés par Pep Guardiola. Mais l’heure est déjà venue de se pencher sur le prochain match, à savoir la réception du RB Leipzig ce mardi à l’occasion de la troisième journée de la phase de groupes de la compétition européenne. Face à un adversaire qu’il a affronté à plusieurs reprises ces dernières saisons, le PSG devra s’imposer avec la manière afin d’aborder avec moins de pression la phase retour des matchs de sa poule.

« Manchester City était une victoire importante, mais rien n'est fait »