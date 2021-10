Foot - PSG

PSG : Mbappé, Neymar, Messi… Marquinhos envoie un message clair !

Publié le 17 octobre 2021 à 14h10 par H.G.

Alors que le PSG affrontera le RB Leipzig en Ligue des champions ce mardi, Marquinhos estime que le trio d’attaque du PSG devra réitérer ses efforts sans ballon comme ce fut le cas face à Manchester City.

Avec un nul 1-1 sur la pelouse du Club Brugge, le PSG avait manqué son entrée en lice en Ligue des champions cette saison. Cependant, le club de la capitale n’a pas tardé à corriger le tir en s’imposant 2-1 face à Manchester City au Parc des Princes. Au cours de cette rencontre, Kylian Mbappé, Neymar et Leo Messi s’étaient illustrés en se montrant impliqués dans les replis défensifs et le pressing. Ce n’est pas forcément une nouveauté pour le Brésilien, désormais coutumier de ce type d’efforts, mais ça l’est pour les deux autres cités. Et Marquinhos estime que cela doit être réitéré à l’avenir, notamment ce mardi à l’occasion de la réception du RB Leipzig.

« Ce sont ces petits détails qui font gagner une équipe »