Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette grosse précision sur les propos de Neymar !

Publié le 17 octobre 2021 à 11h15 par H.G.

Alors que des propos de Neymar à DAZN n’ont pas manqué de faire réagir les observateurs cette semaine, la journaliste brésilienne Isabela Pagliari a tenu à les remettre dans leur contexte.

À cœur ouvert, à l’occasion d’un documentaire de DAZN dévoilé cette semaine, Neymar a confié que la Coupe du monde 2022 pourrait être sa dernière. En cause, la forte pression qu’il a sur les épaules depuis son plus jeune âge, l’attaquant de 29 ans du PSG expliquant alors qu’il ne savait pas s’il aurait encore la force mentale pour penser au football de sélection après le Mondial au Qatar. Il n’en fallait pas plus pour que beaucoup s’inquiètent de la santé mentale de l’ancien joueur du FC Barcelone et d'un possible coup de blues de sa part. Cela en a même conduit certains à se poser des questions sur l’investissement de Neymar avec le PSG, alors qu’il ne parlait pourtant que du Brésil dans son discours.

« Il faut se remettre dans le contexte d’il y a six mois »