Foot - PSG

PSG - Malaise : La grosse annonce de Dagba sur son grand retour !

Publié le 16 octobre 2021 à 23h45 par A.D.

Peu épargné par les pépins physiques depuis le début de saison, Colin Dagba a pu faire son grand retour face à Angers ce vendredi soir. Après avoir retrouvé la compétition avec le PSG, le latéral droit français s'est totalement enflammé.

Colin Dagba est aux anges. Après plusieurs semaines difficiles en raison d'une blessure, le défenseur du PSG est enfin de retour. Aligné d'entrée face à Angers, Colin Dagba avait de bonnes sensations sur le terrain, comme il l'a confié après la rencontre. « C'était important de repartir avec cette victoire, on est allé la chercher. Il y a eu une très bonne réaction. Cela faisait longtemps que je n'avais pas joué, j'ai eu de bonnes sensations » , a-t-il confié au micro de Prime Video ce vendredi soir. Interrogé par PSG TV ce samedi, Colin Dagba en a rajouté une couche.

«C'était incroyable, ça m'a vraiment manqué»