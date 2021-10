Foot - PSG

PSG - Malaise : L'inquiétude grandit autour du cas Sergio Ramos...

Publié le 15 octobre 2021 à 15h30 par Bernard Colas mis à jour le 15 octobre 2021 à 15h58

Alors que l’absence de Sergio Ramos va se prolonger jusqu’à la fin du mois, au minimum, les dernières nouvelles concernant l’état de l’Espagnol sont inquiétantes.

Sergio Ramos ne voit pas le bout du tunnel. Recruté cet été par le Paris Saint-Germain, le défenseur de 35 ans n’a toujours pas eu l’occasion d’étrenner la tunique rouge et bleu cette saison, une absence qui interroge et inquiète au fil des semaines. En effet, les débuts de l’Espagnol ne cessent d’être reportés, alors que certaines sources évoquaient il y a quelques jours la possibilité de le voir disputer ses premières minutes avec le PSG ce vendredi, contre Angers. Finalement, l’ancien capitaine du Real Madrid sera bien absent pour affronter les hommes de Gérald Baticle, il en sera de même pour les rencontres face à Leipzig (19 octobre) et l’OM (24 octobre). Une question se pose alors, quand aurons-nous l’occasion de voir Sergio Ramos évoluer aux côtés de Neymar, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé ?

L’Espagne s’inquiète pour Sergio Ramos

Pour l’heure, Sergio Ramos poursuit son programme de reprise à l’entraînement, avec l’espoir de ne pas être victime d’une nouvelle rechute. En effet, alors qu’il était arrivé dans la capitale française avec un problème au genou, le vainqueur du Mondial 2010 avait ensuite été touché à un mollet, l’empêchant ainsi de faire ses débuts sur les pelouses de Ligue 1. Si Sergio Ramos attend avec impatience de pouvoir retrouver la compétition, conscient que son cas commence à faire parler, le PSG se montre beaucoup plus mesuré sur le sujet, ne souhaitant pas précipiter le processus de retour de la recrue estival, à raison si l’on en croit les informations divulguées par la Cadena SER ce jeudi. Des sources médicales consultées par le média ibérique expliquent que le risque de rechute est très élevé si Sergio Ramos venait à rejouer dès maintenant, au point que la saison du défenseur pourrait même être compromise. En effet, les personnes en change de son rétablissement en début d’année seraient très inquiètes de l’état du joueur, tout en précisant que sa situation actuelle ne serait pas liée à libération qu’il a subi du temps où il évoluait encore au Real Madrid. Selon ces spécialistes, Sergio Ramos paierait tout simplement les mauvaises décisions prises à ce moment précis, lorsque l’ancien capitaine des Merengue avait bâclé sa convalescence afin de disputer plusieurs rencontres cruciales de la Casa Blanca .

« Ce qu’on dit au sein du club, c’est que le genou de Ramos serait en bien plus mauvais état qu’on ne le pensait »

À Madrid, on ne s’étonne pas de l’état préoccupant de Sergio Ramos, qui n’a disputé en tout et pour tout que 6 rencontres toutes compétitions confondues dans cette année civile 2021. D’après la Cadena SER , les dirigeants merengue avaient été bien informés des problèmes physiques de l’Espagnol, un élément qui pourrait avoir joué un rôle majeur dans sa non-prolongation. « Ce qu’on dit au sein du club, c’est que le genou (gauche) de Ramos, qui a été opéré en février, serait en bien plus mauvais état qu’on ne le pensait. Il faut le prendre avec des pincettes, mais ce qu'on me dit encore au Real, c’est : 'On ne l’a pas prolongé parce que le cartilage est touché’, ce qui veut dire que ça va au-delà du simple ménisque à nettoyer », a révélé cette semaine Frédéric Hermel, journaliste et suiveur du Real Madrid pour RMC .

