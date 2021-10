Foot - PSG

PSG : Le malaise Sergio Ramos prend de l'ampleur !

Publié le 14 octobre 2021 à 18h30 par Arthur Montagne

Attendu vendredi soir contre Angers pour ses grands débuts, Sergio Ramos va finalement encore devoir attendre. Et les doutes grandissent autour de la situation du défenseur espagnol bien que Mauricio Pochettino tente de rassurer tout le monde.

Arrivé cet été au PSG après que le Real Madrid a décidé de ne pas prolongé son contrat, Sergio Ramos devait être le nouveau patron du club de la capitale lancé dans la quête d'un premier sacre en Ligue des Champions avec une équipe massivement renforcée. Et pourtant, les doutes ont pris le pas sur les ambitions du défenseur espagnol qui n'a toujours pas disputer la moindre minute avec le PSG. Et pourtant, Sergio Ramos avait visiblement travaillé dur et son retour était prévu pour vendredi et la réception d'Angers. Mais les débuts de l'ancien capitaine madrilène sont encore repoussés. Par le biais d'un communiqué, le PSG a effectivement expliqué que « Sergio Ramos va continuer les entraînements individualisés sous contrôle des staff médical et performance encore 10 jours dans l’objectif du retour à l’entraînement collectif . » Autrement dit, non seulement Sergio Ramos sera absent vendredi, mais il devrait également manquer le match contre le RB Leipzig en Ligue des Champions, puis le choc au Vélodrome contre l'OM. Et la situation devient inquiétante.

Ramos inquiète le PSG