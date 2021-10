Foot - PSG

PSG : Messi, Mbappé, Neymar… Pochettino s’enflamme pour Paris !

Publié le 14 octobre 2021 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il est présent sur le banc du PSG depuis le mois de janvier dernier, Mauricio Pochettino ne cache pas sa joie d’entrainer le club de la capitale.

Il y a eu des rumeurs au début de l’été selon lesquelles il souhaitait quitter le Paris Saint-Germain, mais Mauricio Pochettino est toujours bel et bien là. En effet, arrivé cet hiver en lieu et place de Thomas Tuchel, l’entraîneur argentin a la chance de pouvoir entrainer le club de la capitale et son effectif rempli de stars, de Lionel Messi à Kylian Mbappé en passant pat Neymar, Marquinhos, Marco Verratti ou encore Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma. La tâche n’est néanmoins pas aisée pour l’ancien technicien de Tottenham dans la mesure où il est quasiment obligé de remporter toutes les compétitions auxquelles participe le PSG.

« C'est une situation privilégiée »