PSG - Malaise : Critiques, retraite… Neymar reçoit des marques de soutien !

Publié le 14 octobre 2021 à 13h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 14 octobre 2021 à 13h58

Alors que Neymar a été vivement critiqué par certains observateurs à la suite de ses propos tenus à l’occasion d’un entretien accordé à DAZN, l’international brésilien a néanmoins reçu des marques de soutien.

« Je pense que ce sera ma dernière Coupe du monde. Je pense cela parce que je ne sais pas si j'aurai encore la force mentale pour m'occuper du football. Je ferai tout ce que nous pouvons pour gagner en 2022 ». Tels sont les mots prononcés par Neymar dans un entretien accordé à DAZN . Et le moins que l’on puisse dire est que cette prise de parole du joueur de 29 ans a mis le feu au poudre, certains observateurs critiquant vivement l’ancien barcelonais dans la mesure où ils estiment que ce discours révèle qu’il n’est plus assez impliqué dans le football, et donc dans le projet du PSG. Pourtant, le discours de Neymar soulève un vrai sujet, à savoir celui de la dépression chez les sportifs, certains d’entre-eux finissant par craquer à cause de la forte pression sur leurs épaules depuis leur plus jeune âge. C’est malheureusement le cas de Neymar, qui traverse très clairement un passage à vide temporaire aussi bien mentalement que sportivement tant il ne parvient pas à faire parler sa magie sur le terrain en ce début de saison.

Thiago Silva et Mauricio Pochettino montent au créneau pour Neymar !

Néanmoins, Neymar n’est pas seul. En effet, tandis que beaucoup de supporters lui ont témoigné leur soutien sur les réseaux sociaux au cours des derniers jours, Thiago Silva est lui-aussi monté au créneau pour défendre son compatriote et ancien coéquipier au PSG. « C'est une situation très difficile. Nous savons que nous sommes sous pression de tous les côtés mais, là, c'est une pression différente, elle semble dirigée, personnelle. Vous semblez oublier ce qu'il a fait sur terrain pour vous concentrer sur d'autres choses qui ne sont pas intéressantes. Peu importe le joueur, je pense que nous devons être un peu plus calmes dans l'analyse de la situation. Il sait qu'il ne joue pas à la Neymar, il a cette autocritique. Mais on ne le critique pas en fonction de ce qu’il fait sur le terrain, mais en dehors de celui-ci. Il y a une très forte demande pour des choses qui n'ont rien à voir avec ça », a confié le défenseur central de Chelsea en conférence de presse.



Une marque de soutien bienvenue pour le natif de Mogi das Cruzes qui a été complétée par Mauricio Pochettino ce mercredi soir à l’occasion d’un entretien accordé à la Cadena COPE . À cette occasion, l’entraîneur du PSG a tenu à afficher son soutien à Neymar, tout en soulignant ses immenses qualités humaines et en lui témoignant toute sa confiance. « Il a eu une conversation avec Leonardo où il a expliqué ses sensations, son ressenti, et je pense que tout est clair. Il a transmis ce qu'il ressentait à ce moment-là, et je le vois comme quelqu'un de fort. Neymar est l'un des meilleurs joueurs du monde, âgé de 29 ans, qui, depuis son plus jeune âge, subit la pression de faire de grandes choses sur un terrain de football. Il est clair qu'il a une force mentale incroyable, du caractère, une énorme sensibilité... et il a la vertu d'être toujours sincère et de dire la vérité. Alors, peut-être qu'il a dit quelque chose qui peut être interprété de mille façons, mais je n'ai aucun doute sur le fait qu'il veut être à Paris, pour prouver sa valeur et veut donner au club cette Ligue des Champions tant attendue qu'il recherche depuis tant d’années », a expliqué Mauricio Pochettino. Neymar, sans aucun doute, appréciera ces petites éclaircies dans le ciel gris qu’il traverse actuellement.

Le père de Neymar se charge lui-même de répondre