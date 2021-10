Foot - PSG

PSG - Malaise : Mauricio Pochettino lâche ses vérités sur Neymar !

Publié le 14 octobre 2021 à 13h15 par H.G.

Alors qu’il a souvent été avancé que Neymar pouvait être un élément difficile à gérer au quotidien, Mauricio Pochettino a tenu à mettre les choses au clair sur ce point.

Neymar ne traverse pas la meilleure passe de sa carrière. En effet, moins en forme dans le jeu, il ne semble pas non plus être dans les meilleures dispositions mentales. Ses propos auprès de DAZN en attestent : l’international brésilien de 29 ans a un coup de blues, lassé par la pression qu’il subit depuis son plus jeune âge au Brésil. Cela a d’ailleurs relancé certains débats sur le fait que le numéro 10 du PSG serait un élément complexe à gérer et dont l’implication laisserait parfois à désirer. Mais de son côté, Mauricio Pochettino a tenu à démentir tout cela en insistant sur les qualités humaines de Neymar.

« Nous avons une excellente relation »