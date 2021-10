Foot - PSG

PSG - Malaise : Mauricio Pochettino en rajoute une couche pour Neymar !

Publié le 14 octobre 2021 à 14h45 par H.G.

Alors qu’il s’était déjà exprimé sur le cas de Neymar ce mercredi soir, Mauricio Pochettino a réitéré son discours ce jeudi en conférence de presse.

Neymar est sous le feu des critiques depuis quelques jours. En effet, après avoir expliqué qu’il songeait à mettre un terme à sa carrière internationale après la Coupe du monde 2022, l’international brésilien de 29 ans s’est attiré les foudres de nombreux observateurs. Ces derniers estiment effectivement que le discours du numéro 10 du PSG est tout sauf rassurant pour le club de la capitale dans la mesure où il démontrerait qu’il n’est plus concentré sur le football comme avant. Néanmoins, Mauricio Pochettino n’est pas de cet avis, et il n’a pas manqué de le faire savoir une fois de plus après s’être déjà exprimé sur le sujet ce mercredi soir sur l’antenne de la Cadena COPE .

« Il faut prendre les choses en contexte »