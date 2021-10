Foot - PSG

PSG : L’entraîneur d’Angers pousse un gros coup de gueule contre l’arbitrage !

Publié le 16 octobre 2021 à 8h35 par La rédaction

Alors que le PSG a bénéficié d’un pénalty litigieux dans les dernières secondes de la partie contre Angers (2-1), Gérald Baticle n’a pas caché son agacement à l’issue de la rencontre.