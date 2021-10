Foot - PSG

PSG : Donnarumma, Navas... Un premier grand tournant sur le point d’intervenir ?

Publié le 17 octobre 2021 à 12h30 par Hadrien Grenier

Alors que Mauricio Pochettino a longtemps privilégié une alternance entre ses deux gardiens, la donne pourrait bien être en train d’évoluer en la faveur de Gianluigi Donnarumma.

Le Paris Saint-Germain ne voulait pas passer à côté de l’opportunité en or que représentait le fait de recruter Gianluigi Donnarumma dans le cadre d’un transfert libre. Parti de l’AC Milan, celui qui a été élu meilleur joueur de l’Euro a ainsi paraphé un contrat de cinq ans avec le club de la capitale française et a, par la même occasion, offert de gros maux de tête à Mauricio Pochettino. En effet, avec l’international italien et Keylor Navas, le PSG dispose de deux portiers à même d’occuper le poste de numéro un. L’entraineur parisien a donc dû marcher sur des oeufs en ce début de saison avec ses deux joueurs en mettant une place une forme d'alternance. Seulement voilà, la conjoncture semble être en train de donner un avantage à Gianluigi Donnarumma dans son duel à distance avec le Costaricien.

Gianluigi Donnarumma a maintenant une occasion en or pour passer numéro 1