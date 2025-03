PSG - Canal + : Un coup à 2,6M annoncé, DAZN est sur le carreau !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a sorti Liverpool en huitième de finale de la Ligue des Champions. Pour ce match retour à Anfield, Canal + Foot a battu son record d'audience sur la saison 2024-2025. En effet, le choc entre les Parisiens et les Reds a été suivi par 2,38 millions de téléspectateurs, avec un pic de 2,6 millions de passionnés.

Après une défaite au Parc des Princes (0-1), le PSG avait un deuxième rendez-vous avec Liverpool, mais cette fois à Anfield. En effet, les hommes de Luis Enrique ont affronté les Reds ce mardi soir en huitième de finale retour de la Ligue des Champions.

Liverpool-PSG : 2,38M de téléspectateurs devant Canal+ Foot

Grâce à un but d'Ousmane Dembélé, le PSG a pu emmener Liverpool jusqu'aux prolongations, puis jusqu'aux tirs au but. Et finalement, la bande à Marquinhos a composté son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, remportant la séance 4-1.

Liverpool - PSG : un pic de 2,6M de téléspectateurs

Selon les informations de Médiamétrie, Canal+ Foot a réalisé un record d'audience grâce à ce choc entre le PSG et Liverpool. En effet, la chaine cryptée a compté 2,38 millions de téléspectateurs, ayant enregistré un pic de 2,6 millions de passionnés. De quoi rendre DAZN jaloux. D'après Daniel Riolo, le diffuseur de la Ligue 1 aurait du mal à réunir plus de 120 000 téléspectateurs cette saison.