PSG : «Invivable», c’était l’enfer avec Mbappé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a réussi un défi de taille, battre Liverpool à Anfield. Ce mardi soir, le club parisien a affiché un visage combattif pour venir à bout de « la meilleure équipe d’Europe ». Sur sa chaîne Youtube, Romain Molina a tenté d'expliquer ce succès. Le premier facteur serait lié au départ de Kylian Mbappé.

Une soirée qui entrera dans la légende du PSG. Le club parisien a réussi un authentique exploit en venant à bout de Liverpool aux tirs au but, au terme d’un match d’une intensité folle. Une victoire à mettre aussi au crédit de Luis Enrique, qui a su bâtir un groupe solidaire après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Mbappé, un boulet pour le PSG ?

Justement, la sortie de l’international français aurait profondément soulagé le vestiaire et apporté un vent de légèreté dans cette équipe. Selon Romain Molina, l’ambiance était devenue pesante au PSG la saison dernière en raison notamment de la présence de Mbappé.

« Les gens en avaient marre »

« Ça a épuré le vestiaire. Il y avait une telle toxicité dans le club, c’était invivable et ça rejaillissait sur le groupe. Tu avais l’impression qu’on parlait plus de polémiques extra-sportives que de terrain et de jeu. Et c’était comme ça ces dernières années. Les gens en avaient marre » a confié le journaliste sur sa chaîne Youtube.