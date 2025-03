PSG : «En larmes», ils se font virer !

Alexis Brunet

Mardi soir, les supporters du PSG ont vécu une très belle soirée avec la qualification du club de la capitale pour les quarts de finale de Ligue des champions. Toutefois, pour certains fans parisiens, la soirée a tourné au cauchemar et certains ont été virés en larmes d’Anfield alors que l’on jouait seulement la 60ème minute.

Le PSG a écrit l’une des plus belles pages de son histoire en Ligue des champions face à Liverpool. Pourtant battus au match aller (0-1), les partenaires de Marquinhos ont réussi à déjouer les pronostics et à finalement éliminer les Reds chez eux à Anfield. Une victoire d’autant plus prestigieuse que le club de la capitale est seulement la deuxième équipe de la saison à venir s’imposer dans l’antre des joueurs d’Arne Slot.

Des fans du PSG se font virer d’Anfield en plein match

Forcément, avec un tel scénario, les supporters du PSG ont vécu une très belle soirée, qu’ils ne sont pas prêts d’oublier. Malheureusement, certains ne vont pas l’oublier pour de mauvaises raisons. En effet, de nombreux fans parisiens ont été virés d’Anfield dès la 60ème minute, sur ordre de stadiers, sans véritable raison. Parmi eux, le youtubeur Morgan VS qui a livré un témoignage. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Il y avait des Français derrière nous qui avaient payé 1000 euros la place. Ils sont sortis en larmes au bout de soixante minutes. »

Des encouragements trop bruyants ?

Difficile de comprendre pourquoi ces fans du PSG ont été priés de quitter Anfield. Une raison évoquée serait le fait d’avoir encouragé trop bruyamment le club de la capitale. Une raison quelque peu loufoque qui a donc valu à certains supporters parisiens une fin de soirée compliquée, malgré la victoire, notamment pour Jérémy Ménez, présent sur place et lui aussi exclu du stade. « Franchement, c’est la première fois. En plus, on se faisait un kiff de venir à Liverpool et tout, on s’est dit à Anfield, avec la musique… »