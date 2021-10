PSG - Malaise : Neymar reçoit un soutien de taille après sa sortie tonitruante !

Foot - PSG

Publié le 17 octobre 2021 à 17h30 par Amadou Diawara

Alors qu'il subit une pression monstre depuis le début de sa carrière, Neymar a confié que la Coupe du Monde 2022 sera sa dernière. Interrogé dans la foulée sur sa retraite, la star du PSG a avoué qu'il voulait totalement sortir de la sphère football pour son après-carrière. Sachant que ces déclarations de Neymar ont fait grand bruit, Franck Leboeuf a tenu à lui apporter son soutien.

Cette sortie a fait l'effet d'une bombe. Comme l'a annoncé Neymar, la Coupe du Monde au Qatar sera sa dernière. « Je pense que ce sera ma dernière Coupe du monde. Je pense cela parce que je ne sais pas si j'aurai la force mentale pour m'occuper du football. Je ferai tout ce que nous pouvons pour gagner en 2022. C’est mon rêve le plus cher depuis que je suis enfant de mener mon pays à la victoire. J’espère y arriver » , a confié Neymar à DAZN , avant de faire une révélation sur sa future retraite : « Ma retraite ? Je vais disparaitre, je vais disparaitre de la carte (rires). Non, je ne sais pas, je n'ai jamais pris la peine d'y penser, et j'en ai pas envie, parce que la vie que je mène est très intense, il y a beaucoup de choses lourdes, que je dois supporter, que je dois gérer au jour le jour. Mais quand je vais arrêter je veux profiter de ma famille, de ma maison, mon fils, les choses que j'ai le plus laissé de coté. Et après, je verrai réellement ce que je vais faire » .

Champion du monde avec l'équipe de France en 1998, Franck Leboeuf comprend parfaitement Neymar. Lors d'un entretien accordé à Téléfoot (TF1) ce dimanche, l'ancien défenseur n'a pas hésité à voler au secours de la star brésilienne du PSG. « Si je comprends la lassitude mentale de Neymar ? Complètement. Je ne suis pas un grand fan de Neymar mais j’ai vraiment envie de le défendre. Le football est un métier extraordinaire mais il faut vraiment comprendre qu’il y a une vraie discipline et il y a une demande qui est extraordinaire. On sent la pression. Il enlève un masque et tout le Brésil en parle (en référence à la photo sans masque avec un jeune fan, ndlr). Ça fait 12 ans qu’il est pro. Avant ça, pendant 10 ans on lui a promis le graal. Ça fait 22 ans qu’il est sous pression, donc on peut comprendre qu’il veuille passer à autre chose. Alors oui, ce n’est peut-être pas compréhensible pour tout le monde parce que jouer au football c’est simple et ça devrait être facile, mais à un moment donné, on peut comprendre qu’on veuille passer à autre chose » , a expliqué Franck Leboeuf, avant de se focaliser sur la mauvaise passe que traverse Neymar au PSG.

