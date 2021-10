Foot - PSG

PSG - Polémique : Domenech monte au créneau pour Neymar !

Publié le 17 octobre 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Auteur d’une prestation XXL avec le Brésil contre l’Uruguay cette semaine, Neymar a donc répondu aux critiques sur son état de forme. Et Raymond Domenech assure la défense de l’attaquant du PSG.

Avec un but et 2 passes décisives au compteur cette saison avec la sélection du Brésil contre l’Uruguay, Neymar a retrouvé du poil de la bête. Largement pointé du doigt ces dernières semaines en raison de son état de forme avec le PSG, l’attaquant auriverde semble donc bien plus en jambes en répondant de la meilleure des manières aux attaques à son sujet. Et au micro de L’Equipe du Soir , Raymond Domenech est monté au créneau pour défendre Neymar.

« On s’est trop inquiétés pour Neymar »