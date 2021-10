Foot - PSG

PSG : Pochettino met enfin la main sur un renfort très attendu !

Publié le 16 octobre 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 16 octobre 2021 à 11h31

Absent des terrains depuis plus d’un an, Juan Bernat a enfin effectué son retour à la compétition avec le Paris Saint-Germain ce vendredi à l’occasion de la rencontre contre Angers (2-1) au Parc des Princes.

Juan Bernat a enfin rejoint la lumière au bout du tunnel. Victime d’une rupture des ligaments croisés en septembre 2020, l’international espagnol a traversé une convalescence extrêmement difficile, notamment marquée par une infection post-opératoire à son genou. De ce fait, le latéral gauche du PSG a mis encore plus de temps que prévu pour revenir, lui qui devait à l’origine effectuer son retour à la compétition en mars 2020. Finalement, c’est près d’un an et un mois plus tard que Juan Bernat a retrouvé la pelouse du Parc des Princes en Ligue 1 ce vendredi à l’occasion de la réception d’Angers pour le compte de la dixième journée du championnat, permettant à Mauricio Pochettino d'avoir à sa disposition un nouveau joueur important de l'effectif.

« J'ai eu la chair de poule », confie Juan Bernat après avoir été acclamé par le Parc des Princes