PSG - Malaise : Juan Bernat envoie un message très fort après son retour !

Publié le 16 octobre 2021 à 10h15 par H.G.

De retour à la compétition ce vendredi contre Angers, Juan Bernat n’a pas caché son émotion en zone mixte après plus d’un an sans jouer.

Un an et un mois plus tard, Juan Bernat a effectué son retour à la compétition ce vendredi soir contre Angers (2-1) à l’occasion de la dixième journée de Ligue 1. Victime d’une rupture des ligaments croisés en septembre 2020, l’international espagnol a traversé une longue et délicate convalescence afin d'être en mesure de reprendre avec le PSG. Ainsi, ce vendredi soir, Juan Bernat n’a logiquement pas caché sa joie, lui qui est entré à la 63e minute de jeu à la place d’Abdou Diallo.

« J'ai eu la chair de poule quand j'ai entendu le public chanter mon nom »