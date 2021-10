Foot - PSG

PSG - Malaise : Ces terribles signaux sur Neymar…

Publié le 10 octobre 2021 à 18h30 par H.G.

Alors qu’il ne traverse pas sa meilleure période sur le plan sportif, Neymar ne semble pas être en méforme uniquement sur le plan footballistique.

Sur le devant de la scène depuis son plus jeune âge, Neymar est un joueur qui fascine autant qu’il divise. Il fascine de par des qualités techniques bien supérieures à la moyenne, celles-ci rappelant les génies du football brésilien d’autant. Il fascine de par sa faculté à ne pas subir la pression avant chaque grande rencontre et au cours de celles-ci. Il fascine tout simplement parce qu’il est capable de débloquer à lui seul une rencontre et de faire briller ses coéquipiers en se muant en chef d’orchestre de son équipe, distillant alors des ballons parfaits pour ses partenaires, tout en se sacrifiant pour le collectif en effectuant de précieux efforts de replis. Mais nul n’est prophète en son village, et Neymar ne déroge pas à la règle. Vivement critiqué pour ses blessures, pour son hygiène de vie qui ne serait pas la plus saine possible ou encore pour certaines frasques, le numéro 10 du Paris Saint-Germain a avalé les couleuvres tout au long de sa carrière.

« Je ne sais plus si j'ai la force mentale pour m'occuper du football