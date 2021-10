Foot - PSG

PSG : La terrible confidence de Neymar sur son avenir !

Publié le 10 octobre 2021 à 13h15 par T.M.

Alors que Neymar tentera d’aller décrocher la Coupe du monde 2022 avec le Brésil, cela pourrait bien être le dernier Mondial du joueur du PSG.

En cette trêve internationale, Neymar est actuellement avec le Brésil pour tenter de qualifier son pays pour la prochaine Coupe du monde qui se tiendra au Qatar en 2022. Et pour le moment, cela se passe très bien pour la Seleçao. En effet, le Brésil compte actuellement 9 victoires en 9 matchs, pointant à la 1ère place des qualifications en Amérique du Sud. Dans un an, on devrait donc voir Neymar et ses compatriotes au Qatar pour tenter de succéder à la France. Un objectif que s’est fixé le joueur du PSG, qui pourrait disputer là son dernier Mondial.

« Je pense que ce sera ma dernière Coupe du monde »