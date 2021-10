Foot - PSG

PSG - Clash : L'annonce fracassante de Leonardo sur les attaques de Javier Tebas !

Publié le 9 octobre 2021 à 21h45 par Th.B.

Alors que le PSG est régulièrement pris en grippe par Javier Tebas lors de ses sorties médiatiques, Leonardo a profité de sa présence au Festival dello Sport afin de régler ses comptes avec le président de la Liga.

Depuis plusieurs semaines, Javier Tebas s’en prend publiquement au PSG au niveau de sa politique économique et ses investissements sur le marché qui font particulièrement gonfler sa masse salariale qui pointe à 600M€ selon les dires du président de la Liga. Pour L’Équipe, Tebas en a une nouvelle fois rajouté une couche en faisant passer le message suivant au quotidien sportif français. « Je critique le PSG, car il ne génère pas l’argent pour avoir l’effectif qu’il a. Cela provoque une distorsion de concurrence dans l’économie du football européen. Cela ne correspond pas à du sponsoring réel. Comment le PSG peut nous expliquer qu’il a un effectif d’une valeur de quasiment 600 millions d’euros ? S’il gagne la Ligue 1, il ne va pas gagner plus de 45 millions d’euros… C’est impossible ». Présent à Trento pour le Festival dello Sport ce samedi, Leonardo, directeur sportif du PSG, a tenu à remettre les pendules à l’heure tout en remettant à sa place le président de la Liga Javier Tebas.

« Il est le président de la Liga, nous répondons à l'UEFA et à la Liga française »