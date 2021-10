Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marco Verratti envoie un énorme message au PSG !

Publié le 10 octobre 2021 à 17h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il est désormais l’un des chouchous des supporters parisiens, Marco Verratti ne cache pas son envie de terminer sa carrière au sein du Paris Saint-Germain.

Marco Verratti n’est pas issu du centre de formation parisien, mais c’est tout comme. Il est un enfant du club. Arrivé en 2012 en provenance de Pescara, le jeune garçon présenté timidement aux côtés de Zlatan Ibrahimovic ou Thiago Silva cet été là est devenu l’un des cadres du Paris Saint-Germain en gravissant petit à petit les échelons. Désormais, l’international italien âgé de 28 ans est un titulaire indiscutable dans la capitale française. Et si certains peuvent être agacés de ses blessures fréquentes ou si certains ont pu lui en vouloir pour sa tentative de départ au FC Barcelone en 2017, tout cela n’est rien par rapport à l’immense cote de popularité dont il jouit auprès des supporters du club de la capitale. Marco Verratti lui-aussi est heureux à Paris, dans cette ville où il a grandit en tant qu’homme, où il a fondé sa famille, et dans ce club où il s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux au monde.

« Je suis tombé amoureux de ce club »