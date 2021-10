Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marco Verratti lâche une énorme annonce sur son avenir !

Publié le 10 octobre 2021 à 10h45 par T.M.

Arrivé en 2012 au PSG, Marco Verratti est désormais bien installé au sein du club de la capitale. Au point de ne pas vouloir le quitter de sitôt.

Au milieu des Ibrahimovic ou encore Thiago Silva, Marco Verratti suscitait de nombreuses interrogations à son arrivée au PSG en 2012. En effet, Leonardo avait tenté un incroyable pari en allant chercher l’Italien en Serie B, lui qui évoluait alors à Pescara. Mais 9 ans plus tard, le pari est payant puisque Verratti est aujourd’hui l’un des meilleurs à son poste et est essentiel au PSG. Sa présence est primordiale pour Mauricio Pochettino, qui va visiblement pouvoir compter sur le Petit Hibou pendant encore un certain temps.

« Ce que je sais, c’est que je resterai toujours ici »