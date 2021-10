Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marco Verratti déclare sa flamme au PSG !

Publié le 10 octobre 2021 à 13h45 par T.M.

Aujourd’hui, Marco Verratti n’a plus envie de quitter le PSG. Il faut dire que l’Italien est tombé amoureux du club de la capitale.

C’est à l’âge de 19 ans que Marco Verratti a posé ses valises au PSG. Arrivé en 2012, l’Italien est désormais aujourd’hui l’un des cadres du club de la capitale. Le Petit Hibou est d’ailleurs l’un des joueurs préférés du Parc des Princes. Une belle histoire d’amour qui ne devrait pas s’arrêter de sitôt. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, Verratti n’a aujourd’hui plus envie de partir, comme cela a pu être le cas il y a quelques années avec son transfert avorté au FC Barcelone. Aujourd’hui, Marco Verratti est très heureux à Paris comme il l’a très bien expliqué pour FranceTV .

« Je suis tombé amoureux de ce club »