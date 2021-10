Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a refusé un gros deal cet été !

Publié le 18 octobre 2021 à 12h10 par A.M.

Bien décidé à recruter Boubacar Kamara cet été, l'AC Milan avait tenté d'inclure Samu Castillejo dans l'opération. En vain, l'OM a repoussé cette opération.

Cet été, l'Olympique de Marseille voulait vendre massivement pour renflouer ses caisses. Mais clairement, le club phocéen a échoué. Duje Caleta-Car a refusé de partir, tout comme Boubacar Kamara. Et la situation du joueur formé à l'OM est plus inquiétante puisque son contrat s'achève en juin prochain et que Pablo Longoria a peut-être laissé passer l'occasion de récupérer une indemnité de transfert pour Boubacar Kamara.

L'OM a refusé un échange Castillejo-Kamara