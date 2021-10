Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Retour à la case départ pour Mauro Icardi ?

18 octobre 2021

Les problèmes extra sportifs de Mauro Icardi pourraient bien accélérer son départ du Paris Saint-Germain, alors que son contrat court jusqu’en 2024.

Depuis son arrivée, Mauro Icardi a été plusieurs annoncé en instance de départ. Il faut dire que l’attaquant n’a jamais vraiment semblé avoir trouvé sa place au Paris Saint-Germain, souffrant de la concurrence de Neymar et de Kylian Mbappé. L’arrivée de Lionel Messi n’a pas arrangé les choses, mais c’est un autre facteur qui pourrait sceller son avenir. En Italie, on assure que les problèmes avec Wanda Nara pourraient avoir un impact sur sa carrière, puisque sa femme et agent a quitté Paris pour retrouver Milan. Celle qui gère la carrière d’Icardi rêverait de le voir revenir en Serie A, un championnat qui a bien réussi au numéro 9 du PSG par le passé.

Direction la Serie A pour Icardi