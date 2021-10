Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a définitivement tranché pour la succession de Mbappé !

Publié le 18 octobre 2021 à 16h45 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a fait d'Erling Haaland sa grande priorité pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé. Une information confirmée par la presse espagnole ce lundi.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé refuse de prolonger pour pouvoir rejoindre le Real Madrid. Si Leonardo ne perd pas espoir et pense toujours avoir une chance de renouveler le contrat de son numéro 7, il s'est tout de même déjà préparé à toutes éventualités, et notamment à celle d'un départ du joueur en 2022. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG a coché plusieurs noms pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Erling Haaland est la grande priorité de Leonardo pour l'après-Mbappé. Une information confirmée ce lundi par AS .

Erling Haaland, l'héritier idéal de Kylian Mbappé ?