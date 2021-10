Foot - PSG

PSG - Polémique : Wanda Nara peut tout changer pour Mauro Icardi !

Publié le 18 octobre 2021 à 11h30 par A.C.

Déjà pas au mieux sur le terrain, Mauro Icardi traverse une période délicate qui pourrait bien avoir des répercussions sur la suite de sa carrière au Paris Saint-Germain.

Arrivé en 2019, Mauro Icardi a connu une première saison satisfaisante avec le Paris Saint-Germain, mais depuis… les choses se sont compliquées. Son entente avec Kylian Mbappé et Neymar sur le terrain a souvent posé problème et l’arrivée de Lionel Messi cet été n’a forcément pas arrangé les choses. Bien au contraire ! Les deux Argentins ne semblent en effet pas être les meilleurs amis du monde et lors du mercato estival le Paris Saint-Germain a cherché à vendre Icardi, tout de même payé plus de 50M€. Un retour en Italie a notamment été évoqué, avec la Juventus qui aurait voulu miser sur Icardi pour pallier le départ de Cristiano Ronaldo vers Manchester United. C’est toutefois l’attaquant lui-même qui aurait refusé tout départ, choisissant de se battre pour une place de titulaire face à la MNM. Un pari pas vraiment gagnant, puisque Mauricio Pochettino l’a aligné seulement six fois dès le départ et Icardi n’a marqué que trois petits buts, le dernier remontant au 19 septembre et la victoire du PSG sur l’Olympique Lyonnais (2-1). Un bilan pas vraiment reluisant, même si le sportif semble être passé au second plan pour Icardi depuis quelques jours.

De l’eau dans le gaz entre Wanda Nara et Icardi

Mauro Icardi a en effet fait l’actualité, mais pas pour ses prestations avec le Paris Saint-Germain. Tout a commencé avec une publication énigmatique de Wanda Nara sur les réseaux sociaux, qui a rapidement été repris par la presse française et étrangère, confirmant des tensions au sein du couple qui auraient débouché sur une séparation. Une version confirmée par L’Equipe et RMC Sport , qui expliquent d’ailleurs que l’attaquant du PSG serait affecté par ses problèmes de couple. Le quotidien a d’ailleurs annoncé dans la foulée qu’Icardi a été autorisé par le PSG à s’absenter ce dimanche pour rejoindre Wanda Nara et ses enfants à Milan, où les deux ont toujours un appartement. Ce lundi, c’est la presse italienne qui s’est emparée de l’affaire, avec La Repubblica qui explique que les choses ne se seraient toujours pas arrangés entre les deux, en dépit de ce voyage dans le nord de l’Italie et des publications Instagram sur le compte du joueur.

Icardi prêt à changer d’agent ?