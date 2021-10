Foot - PSG

PSG : Pochettino reçoit un énorme conseil pour Mbappé !

Publié le 18 octobre 2021 à 4h30 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé a tiré tous les coups de pied arrêtés contre Angers, Eric Rabesandratana s'étonne de ce choix.

Privé de la plupart de ses armes offensives, le PSG s'en est une nouvelle fois remis à Kylian Mbappé vendredi soir pour dominer Angers (2-1). En l'absence de Neymar, Angel Di Maria ou encore Lionel Messi, le numéro 7 parisien a délivré la passe décisive pour Danilo Pereira et inscrit le but vainqueur sur penalty en toute fin de match. Toutefois, Eric Rabesandrantana estime que Kylian Mbappé en a trop fait. Il n'était par exemple pas obligé de tirer tous les cops de pied arrêtés.

«On n’a pas besoin d’un Kylian Mbappé qui tire les coups de pied arrêtés, ça ne fonctionne pas»