Foot - PSG

PSG : Ce gros constat fort dressé par Marquinhos !

Publié le 18 octobre 2021 à 1h45 par H.G.

Alors que le PSG affrontera le RB Leipzig ce mardi, Marquinhos estime que le club de la capitale est en train de monter en puissance.

Le Paris Saint-Germain aura ce mardi la lourde tâche de confirmer son bon résultat obtenu contre Manchester City au Parc des Princes en Ligue des champions (2-1). En effet, le club parisien accueillera le RB Leipzig son troisième match de poule qui clôturera la phase aller. Le PSG n’aura évidemment pas le droit à l’erreur s’il entend aborder avec sérénité les prochains matchs de la compétition. En ce sens, les joueurs parisiens devront afficher un sens du collectif similaire à celui aperçu contre les Citizens , où chacun a su se mettre en évidence avec et sans ballon dans l’intérêt de l’équipe. Et à ce propos, Marquinhos estime justement qu’une alchimie est en train de se créer dans le collectif du PSG.

« Je pense que petit à petit, ça va s’améliorer »