PSG - Malaise : Un joueur de Ligue 1 monte au créneau pour Neymar !

Publié le 18 octobre 2021 à 1h15 par La rédaction

Alors que les récents propos de Neymar sur sa gestion de la pression ont fait réagir de nombreux acteurs dans le monde du football, le joueur du FC Metz Jemerson a tenu a défendre le numéro 10 du PSG.

Neymar reçoit un nouveau soutien après ses propos remplis de sincérité. Dans un documentaire diffusé sur DAZN , le Brésilien s'était confié sur ses difficultés à gérer la pression depuis sa jeunesse. Ainsi, la star du PSG avait notamment déclaré que la prochaine Coupe du monde, qui aura lieu au Qatar, pourrait être sa dernière. Les mots de Neymar avait beaucoup interloqué la sphère médiatique, notamment sur l'état psychologique du joueur de 29 ans. Son compatriote Jemerson, qui évolue en Ligue 1 au FC Metz, s'est exprimé sur le sujet dans un entretien accordé à L'Équipe .

«Au Brésil, on vous met parfois beaucoup de poids sur les épaules, et pas que sur le terrain»