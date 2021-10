Foot - PSG

PSG - Malaise : Une date déjà connue pour le retour de Mauro Icardi ?

Publié le 17 octobre 2021 à 21h45 par A.D.

Affecté par sa rupture avec Wanda Nara, Mauro Icardi a été autorisé à manquer l'entrainement de ce dimanche pour raison familiale. Toutefois, cette absence ne remettrait pas en cause sa présence pour PSG-Leipzig ce mardi soir.

Ce samedi soir, Wanda Nara a publié un post fracassant sur Mauro Icardi. En effet, la compagne du buteur du PSG a laissé clairement entendre sur une story Instagram qu'elle avait été victime d'adultère. « Une autre famille que tu as ruinée pour une salope » , a écrit Wanda Nara. Alors qu'elle a mis un terme à sa relation avec Mauro Icardi, le jeune femme argentine (34 ans) a arrêté de le suivre sur les réseaux sociaux et a supprimé toutes leurs photos de couple. Affecté par sa rupture, le numéro 9 du PSG a été autorisé à manquer l'entrainement de ce dimanche. « Mauro Icardi a eu l’autorisation du club pour motif familial et n’a pas participé à l’entrainement ce matin » , a communiqué le club parisien. Toutefois, cette absence ne devrait pas empêcher Mauro Icardi de jouer face à Leipzig.

Mauro Icardi présent face à Leipzig mardi ?

Alors qu'il a manqué l'entrainement du jour avec le PSG, Mauro Icardi ne devrait pas manquer le rendez-vous face à Leipzig ce mardi soir. En effet, son absence ne remettrait pas en cause sa participation à la prochaine rencontre de Ligue des Champions du club parisien, du moins pour le moment.