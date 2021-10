Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le PSG peut relancer le dossier Kamara !

Publié le 18 octobre 2021 à 14h10 par A.C.

Considéré comme un cadre de l’équipe, Boubacar Kamara se rapproche dangereusement de la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille.

C’est un dossier délicat, que Pablo Longoria doit régler au plus vite. Central dans le dispositif de Jorge Sampaoli et surtout pur produit du centre de formation, Boubacar Kamara se retrouve à seulement quelques mois de la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille. Plus le temps passe et plus un départ se précise, avec Longoria qui pourrait même décider de le vendre dès janvier, s’il n’arrive à le prolonger d’ici-là. Car Kamara a la cote à l’étranger ! En Italie, la Juventus suivrait de près le défenseur polyvalent de l’OM, mais c’est l’AC Milan qui semble le plus déterminé. Le directeur technique Paolo Maldini aurait même décidé de prendre ce dossier en main…

Le Milan bougera seulement en cas d’échec sur Kessié