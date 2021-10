Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'énorme aveu du clan Ramirez sur son intégration...

Publié le 18 octobre 2021 à 13h45 par A.M.

Arrivé en toute fin de mercato, Ignacio Ramirez peine à s'intégrer à l'ASSE n'a connu qu'une seule titularisation. Antonela Lima, la compagne de l'attaquant uruguayen se prononce sur son intégration.

En quête d'un attaquant depuis plusieurs mois, l'ASSE a finalement attendu les dernières secondes du mercato pour obtenir le prêt d'Ignacio Ramirez qui a débarqué sous la forme d'un prêt en provenance de Liverpool FC Montevideo. Cependant, les premiers pas de l'attaquant uruguayen sont loin d'être une réussite puisqu'il n'a disputé qu'une seule rencontre et n'a toujours pas trouvé le chemin des filets. Il n'a même pas disputé les deux dernières rencontres. Antonela Lima, la compagne d'Ignacio Ramirez, confirme ses difficultés d'intégration.

L'intégration ratée de Ramirez