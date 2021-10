Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le successeur de Puel déjà identifié en interne ?

Publié le 18 octobre 2021 à 12h15 par A.M.

Bien que Claude Puel soit pour l'instant conservé à son poste, l'ASSE anticipe sa succession et pourrait privilégier une solution en interne avec Laurent Huard.

Le rebond affiché contre l'OL lors du derby (1-1) n'aura été que de courte durée. En effet, l'ASSE a rechuté. Et de quelle manière ! Les Verts se sont lourdement incliné contre Strasbourg (1-5) et restent donc derniers du classement. Une situation très inquiétante qui fragilise le poste de Claude Puel qui a toutefois obtenu un sursis jusqu'à vendredi prochain et la réception d'Angers.

Laurent Huard en pompier de service ?