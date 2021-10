Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Romeyer est dans une impasse pour Puel !

Publié le 18 octobre 2021 à 11h15 par A.M.

En grande difficulté à Saint-Etienne, Claude Puel est toutefois toujours l'entraîneur de l'ASSE. Et pour cause, son licenciement coûterait trop cher aux Verts...

Lourdement battue à Strasbourg (1-5), l'ASSE continue de couler et pointe toujours à la dernière place du classement de Ligue 1 avec aucun victoire au compteur. « C'est difficile, c'est une situation difficile. Lorsqu'on est mal classé, on a beaucoup de choses contraires. Ça arrive souvent, il faut être très costaud. Il va falloir l'être et on le sera pour remonter cette situation », confiait Claude Puel après le match. Et l'entraîneur des Verts devrait avoir un sursis.

L'ASSE en difficulté pour licencier Puel