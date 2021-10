Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un attaquant de Puel justifie un choix fort sur son avenir !

Publié le 18 octobre 2021 à 4h45 par A.M.

Prêté au Mans après sa signature à l'ASSE, Jean-Philippe Krasso a justifié son choix de rejoindre un club dans une division inférieure.

Arrivé libre en 2020, Jean-Philippe Krasso correspondait parfaitement au projet lancé par Claude Puel à l'ASSE, à savoir le recrutement de jeunes joueurs à bas coût. Mais l'ancien attaquant d'Epinal a eu dû mal à s'adapter à la Ligue 1 et a donc été prêté au Mans six mois après son arrivée. Un choix qu'il justifie.

«Le Mans me garantissait du temps de jeu que l'ASSE ne pouvait pas me promettre»