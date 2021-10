Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un énorme projet se détache pour la vente du club !

Publié le 18 octobre 2021 à 3h45 par A.M.

Après de longues semaines de discussions, le projet du Prince du Cambodge semble se détacher pour le rachat de l'ASSE.

« À un moment ou un autre on va bien finir par y arriver c'est obligé. Moi je souhaiterais que cela se fasse avant la fin de l'année civile. Si l'on trouve le bon candidat, qui répond à nos critères, le changement cela ne pourra normalement qu'être bénéfique pour le club . » Roland Romeyer le confiait récemment, il espère que l'ASSE soit vendue avant la trêve hivernale. Un timing serré, mais l'étau se resserre dans ce dossier.

Le Prince du Cambodge idéalement placé ?